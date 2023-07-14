Водитель врезался в несколько авто и сбил человека под Екатеринбургом

В городе Березовском Свердловской области водитель врезался в несколько автомобилей и сбил человека. Об этом в пятницу, 14 июля, сообщило издание E1.RU.

Как рассказала изданию жена пострадавшего в результате ДТП человека, всё началось ночью 14 июля на улице Красных Героев. Из окна они с мужем увидели авто, которое проезжало вдоль дороги и врезалось в припаркованные на обочине машины.

Муж выбежал на улицу, чтобы переставить собственный автомобиль, но решил попытаться остановить лихача, так как, по словам очевидцев, в тот момент у него уже не было одной покрышки и двигатель начал работать неисправно. Догнать удалось с помощью другого человека на авто.

«На светофоре на Красных Героев — Ленина его (виновника ДТП. — Ред.) попытались вытащить из машины. Водитель начал резко сдавать назад, задел зеркалом по голове моего мужа и еще протащил его по дороге», — приводит издание слова жены пострадавшего.

В результате неадекватного водителя смогли остановить, на место были вызваны сотрудники ГИБДД и скорая помощь. Пострадавшему мужчине диагностировали сотрясение мозга.

Детали произошедшего и полная информация о машинах, пострадавших в результате ночного ДТП, уточняется.

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