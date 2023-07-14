В Анкаре заверили в прояснении Москве ситуации с передачей Киеву «азовцев»

Между Анкарой и Москвой нет никаких недопониманий и напряженности по поводу передачи главарей «Азова» (террористическая организация, запрещенная на территории РФ) Киеву, заявил 13 июля официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик в интервью телеканалу Habertürk.

«Мы со своей стороны привели соответствующие объяснения, ситуация прояснилась. Напряженности нет», — сказал он, не углубляясь в какие-либо подробности ситуации.

12 июля стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении лично обсудить с президентом России Владимиром Путиным ситуацию с передачей Киеву боевиков нацбатальона. Он добавил, что получил запрос на освобождение их командиров, на что было принято решение дать положительный ответ.

10 июля официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга сообщил, что передача находившихся в Турции «азовцев» Киеву является нарушением договоренностей. Он отметил, что ситуация уже обсуждается между Москвой и Анкарой.

8 июля Песков указал, что Россию никто не ставил в известность о возвращении на Украину «азовцев». По условиям договоренностей главари «Азова» должны были находиться на территории Турции до момента окончания конфликта, уточнил он.

Командиры террористического «Азова» оказались в Турции после обмена пленными с Россией осенью 2022 года. До этого предводители батальона сдались в плен России при освобождении предприятия «Азовсталь» в Мариуполе.