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Microsoft представила новый шрифт по умолчанию для своих продуктов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Microsoft в пятницу, 14 июля, представила новый шрифт Aptos, который по умолчанию начнет использоваться в продуктах компании.

«Сегодня мы приступаем к заключительному этапу этих масштабных изменений, когда Aptos начнет использоваться в качестве нового шрифта по умолчанию в Word, Outlook, PowerPoint и Excel сотнями миллионов пользователей», — заявил главный менеджер программ Microsoft Сай Дэниэлс в своем блоге. Он уточнил, что в ближайшие несколько месяцев новый шрифт будет использоваться по умолчанию всеми клиентами Microsoft.

Дэниэлс объяснил отказ от Calibri, который был главным шрифтом всех офисных приложений компании в течение последних 15 лет, появлением экранов с более высоким разрешением.

Шрифт Aptos был ранее известен как Bierstadt. Как говорится в блоге, он был создан Стивом Маттесоном, одним из ведущих мировых дизайнеров шрифта.

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