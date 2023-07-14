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После массового отравления детей в Амурской области возбудили уголовное дело

После массового отравления детей в Амурской области возбудили уголовное дело

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Следственным отделом по городу Райчихинск следственного управления СК РФ по Амурской области возбуждено уголовное дело после заражения вирусной инфекцией детей в детском саду поселка Прогресс, сообщили в ведомстве 14 июля.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет»).

«По данным следствия, в период с 3 по 10 июля 2023 года в детском дошкольном учреждении, расположенном в поселке Прогресс, сотрудниками учреждения малолетним детям, посещающим указанное учреждение, оказывались услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В результате несколько воспитанников заразились вирусной инфекцией, 17 детей обратились за медицинской помощью», — сказано в сообщении Telegram-канала СУ СК РФ по Амурской области.

Там добавили, что собранные региональным управлением Роспотребнадзора материалы стали основанием для решения суда приостановить деятельность дошкольного учреждения. Специалисты собрали необходимые пробы для судебных экспертиз, следователи изъяли документацию, проводятся допросы персонала и родителей пострадавших детей.

Ранее, на стадии проверки заведения, председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о происшествии с детьми в поселке Прогресс.

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12 июля в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) России сообщили, что в Амурской области в детском саду № 16 «Золотая рыбка» у 17 детей были выявлены признаки отравления. Специалисты Роспотребнадзора выявили в заведении нарушения санитарного законодательства.

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