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Рогов сообщил о перегруппировке ВСУ после провалов на запорожском направлении

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Фото: Соцсети
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) после серии провалов на запорожском направлении начали перегруппировку войск. Об этом в пятницу, 14 июля, заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«После серии провалов и неудач в попытках организовать полномасштабное контрнаступление на запорожском фронте украинские войска начали перегруппировку и подтягивают новые резервы с целью накопить силы для новых атак», — приводит его слова «РИА Новости».

Рогов также отметил, что атаки украинских боевиков часто заканчиваются для них большими потерями и отступлением к исходным позициям.

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Ранее, 13 июля, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВС РФ отбили атаку украинских формирований в Васильевском районе Запорожской области. Основные усилия ВСУ направили на расширение плацдарма около поселка Пятихатки, но российские войска ударами артиллерии нанесли противнику огневое поражение.

11 июля Рогов сообщил, что на ореховском участке линии боевого соприкосновения в Запорожской области ВСУ начали новую волну наступления, но успеха не имели. По словам Рогова, после отражения наступления в направлении села Работино, украинские войска понесли новые потери, в том числе в бронетехнике.

До этого, 10 июля, Рогов рассказал, что в Запорожской области ликвидирована спецгруппа ВСУ. Российская разведка вскрыла движение спецгруппы из около 30 боевиков в районе населенных пунктов Пятихатки и Жеребянки.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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