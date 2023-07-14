Посольство РФ предрекло несоблюдение Украиной ограничений по кассетным боеприпасам

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не будут соблюдать какие-либо ограничения при использовании кассетных боеприпасов. Об этом в пятницу, 14 июля, заявили в посольстве России в США.

«Нет никаких сомнений в том, что ВСУ не станут соблюдать какие-либо «ограничения» при выборе целей, поскольку находятся в отчаянии из-за колоссальных потерь и неспособности достичь успехов на фронте», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале посольства.

Также там отмечается, что высказывания представителей администрации американского правительства по поводу «обещаний» киевского режима использовать кассетные боеприпасы «аккуратно» и в «подходящих районах» — это лишь попытка оправдать собственные провокационные действия.

«Все, кто следит за развитием конфликта, знают, что Киев использует помощь из США для поражения гражданских объектов в надежде запугать нас и «уничтожить как можно больше русских». Удары наносятся по спальным кварталам, где нет военных объектов», — подчеркнули в посольстве.

Ранее, 13 июля, директор операций объединенного штаба военного ведомства США Дуглас Симс подтвердил, что кассетные боеприпасы уже переданы Украине. Он также отметил, что данный вид боеприпасов одновременно поступил Киеву не только от Соединенных Штатов, но и от других, «третьих стран». При этом, как сообщил CNN, Киев якобы письменно гарантировал Вашингтону, что не будет использовать этот вид вооружения против гражданского населения.

За день до этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возможное использование Украиной кассетных боеприпасов вынуждает Россию принимать определенные контрмеры. Однако каими они будут, по его ловам, решать Минобороны РФ. При этом 11 июля город Токмак Запорожской области уже был обстрелян кассетными боеприпасами. Попадания зафиксированы в районе птицефабрики и на выезде из города в сторону Васильевки.

В этот же день против передачи Киеву кассетных боеприпасов выступил бывший президент США Дональд Трамп, заявив, что такое решение приближает мир к глобальной войне. Он отметил, что если решение о поставке кассетных боеприпасов было вызвано дефицитом обычных снарядов у США, то это только «подтверждает необходимость немедленной деэскалации».

Использование кассетных боеприпасов запрещено Конвенцией по кассетным боеприпасам, которая вступила в силу 1 августа 2010 года, ее подписали 123 страны, но ратифицировали только 110. Из европейских стран конвенцию не подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Грузия, Латвия, Польша, РФ, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония.