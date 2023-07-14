Реклама
Прямой эфир
Общество
Суд отправил под домашний арест замглавы Минцифры Паршина
Политика
Грушко заявил о понимании НАТО катастрофических последствий вступления Украины в альянс
Мир
Президент Финляндии заявил об открытости страны для размещения военной базы США
Мир
Коалиция во главе с США устроила в Сирии учения с применением ПВО
Мир
Экс-разведчик США назвал британскую армию бесполезной для НАТО
Мир
Зеленский сообщил о готовности еще шести стран присоединиться к декларации G7
Армия
Рядовой Лычко меткими выстрелами по врагу помог избежать прорыва обороны
Мир
Посольство РФ предрекло несоблюдение Украиной ограничений по кассетным боеприпасам
Армия
ВС РФ уничтожили склад ВСУ и дрон-камикадзе в районе Пятихаток Запорожской области
Мир
Актеры «Оппенгеймера» покинули премьеру в Лондоне из-за забастовки в Голливуде
Мир
В конгрессе США осудили финансирование Украины
Мир
В Турции заявили о неокончательном согласии Анкары членству Швеции в НАТО
Мир
Захарова заявила о бесполезности поставок кассетных боеприпасов Украине
Сюжет:

Посольство РФ предрекло несоблюдение Украиной ограничений по кассетным боеприпасам

Посольство РФ в США: ВСУ не будут соблюдать ограничения при использовании кассетных боеприпасов
0
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не будут соблюдать какие-либо ограничения при использовании кассетных боеприпасов. Об этом в пятницу, 14 июля, заявили в посольстве России в США.

«Нет никаких сомнений в том, что ВСУ не станут соблюдать какие-либо «ограничения» при выборе целей, поскольку находятся в отчаянии из-за колоссальных потерь и неспособности достичь успехов на фронте», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале посольства.

Также там отмечается, что высказывания представителей администрации американского правительства по поводу «обещаний» киевского режима использовать кассетные боеприпасы «аккуратно» и в «подходящих районах» — это лишь попытка оправдать собственные провокационные действия.

«Все, кто следит за развитием конфликта, знают, что Киев использует помощь из США для поражения гражданских объектов в надежде запугать нас и «уничтожить как можно больше русских». Удары наносятся по спальным кварталам, где нет военных объектов», — подчеркнули в посольстве.

Развязались руки: какой ответ на поставки Киеву кассетных боеприпасов даст РФ
Сергей Шойгу констатировал превосходство России в эффективности и разнообразии этого вида вооружений

Ранее, 13 июля, директор операций объединенного штаба военного ведомства США Дуглас Симс подтвердил, что кассетные боеприпасы уже переданы Украине. Он также отметил, что данный вид боеприпасов одновременно поступил Киеву не только от Соединенных Штатов, но и от других, «третьих стран». При этом, как сообщил CNN, Киев якобы письменно гарантировал Вашингтону, что не будет использовать этот вид вооружения против гражданского населения.

За день до этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возможное использование Украиной кассетных боеприпасов вынуждает Россию принимать определенные контрмеры. Однако каими они будут, по его ловам, решать Минобороны РФ. При этом 11 июля город Токмак Запорожской области уже был обстрелян кассетными боеприпасами. Попадания зафиксированы в районе птицефабрики и на выезде из города в сторону Васильевки.

В этот же день против передачи Киеву кассетных боеприпасов выступил бывший президент США Дональд Трамп, заявив, что такое решение приближает мир к глобальной войне. Он отметил, что если решение о поставке кассетных боеприпасов было вызвано дефицитом обычных снарядов у США, то это только «подтверждает необходимость немедленной деэскалации».

Использование кассетных боеприпасов запрещено Конвенцией по кассетным боеприпасам, которая вступила в силу 1 августа 2010 года, ее подписали 123 страны, но ратифицировали только 110. Из европейских стран конвенцию не подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Грузия, Латвия, Польша, РФ, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023