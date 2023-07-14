На Украине сообщили о взрывах в Одесской области и Кривом Роге
В Одесской области и Кривом Роге Днепропетровской области прозвучали взрывы, о чем в пятницу, 14 июля, сообщило украинское издание ТСН в своем Telegram-канале.
Уточняется, что сейчас воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Кировоградской областях.
В Минобороны РФ эту информацию пока не комментировали.
Ранее, в ночь на 11 июля, украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе и Одесской области. Еще в ряде областей была объявлена воздушная тревога.
8 июля в командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщили, что в ночь на субботу объекты инфраструктуры в двух областях страны быль повреждены. Ночью в Днепропетровской и Кировоградской областях объявляли воздушную тревогу.
Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отмечал тогда президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.
Специальная операция по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.