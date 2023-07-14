САУ «Акация» артиллеристов ВС РФ разгромила укрепрайон ВСУ с техникой и боеприпасами

В ходе артиллерийского сопровождения наступления подразделений Западного военного округа (ЗВО) на позиции ВСУ, батареи самоходных артустановок (САУ) 2С3М «Акация» с закрытых огневых позиций нанесли удар по опорным пунктам, технике противника и складу с боеприпасами. Минобороны 14 июля показало боевую работу орудия.

«Коллектив у нас слаженный, выполняем задачи максимально быстро и эффективно. Характер целей — живая сила, орудия, бронемашины, окопы, укрепрайоны», — рассказал командир орудия.

Артиллерийские подразделения ЗВО поражают артбатареи Вооруженных сил Украины (ВСУ), разрушают оборонительные сооружения, подавляют пункты управления, уничтожают живую силу, огневые средства, вооружение и военную технику. Это позволяет мотострелковым подразделениям продвигаться и захватывать опорпункты ВСУ.

Артиллеристы получили координаты, где находится противник, зарядились, навились и выполнили боевую задачу с минимальным расходом боеприпасов. Расчеты беспилотных летательных аппаратов, выявив передвижение живой силы противника, передали координаты района на пункт управления. После чего было принято решение нанести артиллерийский удар.

Контроль за поражением цели вели разведчики с помощью беспилотников. После нанесения удара расчеты САУ оперативно меняют огневые позиции, пояснили в Минобороны.

30 июня военное ведомство показало, как военнослужащие расчета 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки 2С3 «Акация» Центрального военного округа уничтожили командно-наблюдательный пункт, бронетехнику, а также скопление личного состава украинских боевиков на краснолиманском направлении. Артиллеристы наносили удары с закрытых огневых позиций.

5 июля военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин объяснил «Известиям», почему западная артиллерия не предназначена для интенсивных боевых действий. Он отметил, что Западу было важно, чтобы оружие было легким, чтобы его можно было быстро перемещать. У России же были другие задачи.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.