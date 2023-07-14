Вильфанд рассказал о трех погодных мировых рекордах в июне 2023 года

Июнь 2023-го стал самым жарким за всю историю наблюдений, рекорды также установлены по теплу в Северной Атлантике и низкому уровню морского льда в Антарктиде. Об этом в пятницу, 14 июля, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам Вильфанда, июнь на 0,5 градуса превзошел средние показатели последних 30 лет. До этого рекорд принадлежал 2019 году.

«По оценкам, жара сохранится и в июле. Это еще традиционно и самый жаркий месяц», — отметил он.

Вильфанд отметил, что таянье льдов хоть и продолжается, но темпы «не вызывают опасений». Другое дело с температурой в Северной Атлантике, которая продолжает расти.

«В начале первого месяца лета наконец-то начал развиваться Эль-Ниньо. Это повышение температуры воды сначала в восточно-экваториальных акваториях Тихого океана, в районе Перуанского течения, затем оно распространяется по всем экваториальным акваториям Мирового океана. Поэтому прогнозируется передача от океана в атмосферу огромного количества тепла в ближайшее полугодие. Начнется подпитка жары», — сказал он.

Ранее, 4 июля, Вильфанд предупредил о высокой ультрафиолетовой активности в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Он посоветовал жителям этих регионов не выходить на улицу в полуденные часы из-за высокого ультрафиолетового индекса.