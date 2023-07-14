Реклама
Прямой эфир
Экономика
Рынок прогнозирует повышение ключевой ставки ЦБ до 8%
Политика
Грушко заявил о понимании НАТО катастрофических последствий вступления Украины в альянс
Мир
Президент Финляндии заявил об открытости страны для размещения военной базы США
Армия
Рогов сообщил о перегруппировке ВСУ после провалов на запорожском направлении
Мир
Конгресс США отклонил поправки о сокращении военной помощи Украине
Армия
Источник сообщил о списании крейсера «Петр Великий»
Мир
В Японии в ходе испытаний ракеты «Эпсилон-S» произошел взрыв
Мир
Посольство РФ предрекло несоблюдение Украиной ограничений по кассетным боеприпасам
Армия
ВС РФ уничтожили склад ВСУ и дрон-камикадзе в районе Пятихаток Запорожской области
Мир
Актеры «Оппенгеймера» покинули премьеру в Лондоне из-за забастовки в Голливуде
Общество
Столичные аэропорты начали тестировать дроны для отпугивания птиц
Мир
В Пентагоне заявили о необходимости США быть готовыми к конфронтации с КНР
Общество
Вильфанд рассказал о трех погодных мировых рекордах в июне 2023 года
Сюжет:

Вильфанд рассказал о трех погодных мировых рекордах в июне 2023 года

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Июнь 2023-го стал самым жарким за всю историю наблюдений, рекорды также установлены по теплу в Северной Атлантике и низкому уровню морского льда в Антарктиде. Об этом в пятницу, 14 июля, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам Вильфанда, июнь на 0,5 градуса превзошел средние показатели последних 30 лет. До этого рекорд принадлежал 2019 году.

«По оценкам, жара сохранится и в июле. Это еще традиционно и самый жаркий месяц», — отметил он.

Вильфанд отметил, что таянье льдов хоть и продолжается, но темпы «не вызывают опасений». Другое дело с температурой в Северной Атлантике, которая продолжает расти.

«В начале первого месяца лета наконец-то начал развиваться Эль-Ниньо. Это повышение температуры воды сначала в восточно-экваториальных акваториях Тихого океана, в районе Перуанского течения, затем оно распространяется по всем экваториальным акваториям Мирового океана. Поэтому прогнозируется передача от океана в атмосферу огромного количества тепла в ближайшее полугодие. Начнется подпитка жары», — сказал он.

Жарко — холодно: какими будут последствия погодных аномалий в июне
Экстремальные температуры в регионах уже повлияли на здоровье людей и будущий урожай

Ранее, 4 июля, Вильфанд предупредил о высокой ультрафиолетовой активности в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Он посоветовал жителям этих регионов не выходить на улицу в полуденные часы из-за высокого ультрафиолетового индекса.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023