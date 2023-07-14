Свыше 700 человек за полгода трудоустроились на заводы и фабрики Москвы

В период с января по июнь 2023 года более 700 человек устроились на работу на заводы и фабрики Москвы благодаря кадровым программам города. Об этом в четверг, 13 июля, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, власти столицы ведут активную работу по привлечению сотрудников на городские предприятия, а также по развитию их профессионального потенциала. Так, 727 специалистов уже устроились на работу, еще более 1,2 тыс. студентов колледжей в настоящее время проходят практику с возможностью выхода на работу, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В столице работа по развитию кадрового потенциала активно ведется уже несколько лет. С 2019 года можно познакомиться с работой фабрик и заводов города в рамках проекта «Открой#Моспром», отмечает НСН.

Как рассказал глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский, «проект позволяет повышать кадровую эффективность за счет получения новых знаний». Промышленникам доступно семь направлений и более 60 образовательных курсов, пишет сайт kp.ru.

Для выявления кадровых потребностей на столичных предприятиях проводится анкетирование, с помощью данных которого московские колледжи совместно с предприятиями модифицируют образовательные программы и закрывают их кадровые потребности за счет выпускников.

10 июля мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в Москве построят 99 объектов по программе стимулирования создания рабочих мест.

По словам чиновника, благодаря этому работу рядом с домом сможет найти свыше 81 тыс. человек. Таким образом, горожане смогут сэкономить время на дороге, также уменьшится нагрузка на городской транспорт.

3 июля заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова сообщила, что в шести медицинских колледжах депздрава Москвы для поступающих на 10% увеличили число бюджетных мест на предстоящий учебный год. Образовательные учреждения готовы принять свыше 3,5 тыс. абитуриентов, пишет RT.