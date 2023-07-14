Реклама
Прямой эфир
Общество
Суд отправил под домашний арест замглавы Минцифры Паршина
Политика
Грушко заявил о понимании НАТО катастрофических последствий вступления Украины в альянс
Мир
Президент Финляндии заявил об открытости страны для размещения военной базы США
Мир
Коалиция во главе с США устроила в Сирии учения с применением ПВО
Мир
Экс-разведчик США назвал британскую армию бесполезной для НАТО
Мир
Зеленский сообщил о готовности еще шести стран присоединиться к декларации G7
Армия
Рядовой Лычко меткими выстрелами по врагу помог избежать прорыва обороны
Экономика
ЦБ сообщил о снижении внешнего долга России с начала года
Мир
Пентагон заявил о несвоевременности поставок истребителей F-16 на Украину
Общество
Дождь продлится в Москве до утра пятницы
Происшествия
Огонь охватил 250 кв. м территории мебельной фабрики в Абинске
Мир
В Турции заявили о неокончательном согласии Анкары членству Швеции в НАТО
Мир
Захарова заявила о бесполезности поставок кассетных боеприпасов Украине

Свыше 700 человек за полгода трудоустроились на заводы и фабрики Москвы

Более 700 человек трудоустроились за январь–июнь на заводы и фабрики Москвы при поддержке города
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В период с января по июнь 2023 года более 700 человек устроились на работу на заводы и фабрики Москвы благодаря кадровым программам города. Об этом в четверг, 13 июля, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, власти столицы ведут активную работу по привлечению сотрудников на городские предприятия, а также по развитию их профессионального потенциала. Так, 727 специалистов уже устроились на работу, еще более 1,2 тыс. студентов колледжей в настоящее время проходят практику с возможностью выхода на работу, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В столице работа по развитию кадрового потенциала активно ведется уже несколько лет. С 2019 года можно познакомиться с работой фабрик и заводов города в рамках проекта «Открой#Моспром», отмечает НСН.

Как рассказал глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский, «проект позволяет повышать кадровую эффективность за счет получения новых знаний». Промышленникам доступно семь направлений и более 60 образовательных курсов, пишет сайт kp.ru.

Для выявления кадровых потребностей на столичных предприятиях проводится анкетирование, с помощью данных которого московские колледжи совместно с предприятиями модифицируют образовательные программы и закрывают их кадровые потребности за счет выпускников.

Кооперационная система: крупнейшие работодатели стали взаимодействовать с вузами для обучения выпускников для себя
Почему компании конкурируют за стажеров и как от такого взаимодействия выигрывают выпускники

10 июля мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в Москве построят 99 объектов по программе стимулирования создания рабочих мест.

По словам чиновника, благодаря этому работу рядом с домом сможет найти свыше 81 тыс. человек. Таким образом, горожане смогут сэкономить время на дороге, также уменьшится нагрузка на городской транспорт.

3 июля заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова сообщила, что в шести медицинских колледжах депздрава Москвы для поступающих на 10% увеличили число бюджетных мест на предстоящий учебный год. Образовательные учреждения готовы принять свыше 3,5 тыс. абитуриентов, пишет RT.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023