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Глава МИД Франции призвала пересмотреть назначение американки на пост в ЕК

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Фото: Global Look Press/PHOTOTHEK/Janine Schmitz
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Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна призвала европейские власти пересмотреть решение о назначении гражданки США на ключевой пост в Еврокомиссии (ЕК). Об этом в четверг, 13 июля, она заявила в своем Twitter-аккаунте.

«Мы поражены назначением главного экономиста управления по конкуренции Европейской комиссии. Цифровое регулирование — ключевой вопрос для Франции и Европы. Это назначение заслуживает пересмотра со стороны (ЕК)», — написала она.

Во вторник, 11 июля, европейский комиссар по вопросам конкуренции Маргрета Вестагер объявила, что пост главного экономиста в управлении ЕК по вопросам конкуренции займет американка Фиона Скотт Мортон. Ранее она работала в администрации экс-президента США Барака Обамы.

Мортон преподает экономику в Йельском университете и выступала консультантом ряда гигантов, таких как Apple и Microsoft.

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Ранее, 5 июня, ЕК предложила ввести маркировку в Сети любого контента, произведенного искусственным интеллектом (ИИ). В ЕК отметили, что генеративный ИИ делает невероятные успехи, которые будут иметь огромные последствия не только для будущего общества и работы, но и для политики.

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