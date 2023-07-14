Огонь охватил 250 кв. м территории мебельной фабрики в Абинске

Мебельная фабрика вспыхнула вечером, 13 июля, в городе Абинске Краснодарского края. В региональном управлении МЧС уточнили, что произошел пожар в ангаре на площади 250 кв. м.

На видео очевидцев можно увидеть алое зарево огня, языки пламени над крышей здания, клубы белого дыма.

«В 22:45 — локализация пожара на площади 250 кв. м», — сказано в Telegram-канале ведомства.

На борьбу с огнем было направлено 22 человека и 8 единиц техники, в том числе от МЧС России — 16 человек и 5 единиц техники.

В этот же день в Ленинградской области на производственной базе «Рыжики» во Всеволожском районе произошел пожар с угрозой взрыва. Загоревшийся ангар был размером 10 на 30 м. Тушение пожара осложнялось тем, что рядом с очагом находился газифицированный объект.