Путин заявил о непростом статусе частных военных компаний в РФ

Статус частных военных компаний (ЧВК) в России непростой и должен обсуждаться в Госдуме. Об этом в четверг, 13 июля, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью «Коммерсанту».

Он отметил, что закона о частных военных организациях в РФ просто не существует в настоящий момент. Следовательно, если нет закона, нет и ЧВК как юридического лица.

«Это отдельный вопрос, связанный с реальной легализацией. Но это вопрос, который должен обсуждаться в Государственной думе, в правительстве. Непростой вопрос», — заявил президент.

Ранее, 10 июля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Путин проводил встречу с командирами ЧВК «Вагнер» и ее владельцем Евгением Пригожиным 29 июня. Песков уточнил, что президент дал оценку действиям компании на фронте в ходе СВО, а также дал свою оценку событиям 24 июня.

24 июня Путин на фоне попытки мятежа со стороны руководства ЧВК «Вагнер» обратился к россиянам и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну. Он предупредил, что мятежники понесут неминуемое наказание.



Президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с российским коллегой провел переговоры с руководством ЧВК. Стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания «кровавой бойни на территории России». Был принят приемлемый вариант развязки ситуации с гарантиями безопасности для сотрудников ЧВК.