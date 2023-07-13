В Москве пройдет выставка спецтехники городских служб

Выставка спецтехники городских служб пройдет в московском олимпийском комплексе «Лужники» в рамках Московского урбанистического форума. Об этом в четверг, 13 июля, рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, выставка коммунальной и спасателей техники позволит горожанам узнать больше о работе коммунальных служб и пожарно-спасательного гарнизона столицы. Кроме того, посетители смогут изучить образцы техники, которая помогает обеспечивать чистоту и безопасность в городе, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Уточняется, что будет представлено 90 единиц коммунальной и спасательной техники, отмечает телеканал «360». Среди них будет уникальная аэролодка «Север-650К» для спасения на водоемах, в заболоченной и обводненной местности, пишет сайт kp.ru. Кроме того, можно будет увидеть телескопический подъемник для проведения аварийно-спасательных работ в стесненных условиях дворовых территорий, а также химико-бактериологическую лабораторию АО «Мосводоканал» и вездеход-амфибию.

Выставка будет проходить с 1 августа до 10 сентября, отмечает ИА Регнум.

1 июня в Московской области на площадке международного салона «Комплексная безопасность» представили инновационные разработки для МЧС.

В частности, на площадке салона также продемонстрирован дрон, способный обнаружить человека даже под снегом.