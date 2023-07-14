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Заммэра Москвы Сергунина рассказала о программе «Культлето»

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Фото: РИА Новости/Виктор Вытольский
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До конца сезона запланировано более 400 занятий в рамках культурно-познавательной программы «Культлето», которая проходит в столице с июня по август. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, в пространстве более чем 200 библиотек и культурных центров Москвы организуют для жителей города творческие кружки и спортивные секции.

Сергунина отметила, что большинство занятий проходит в формате интенсивов — это уроки в группах по 15–20 человек. «В программе предусмотрены направления на любой вкус и возраст: рисование и фотография, литература и программирование, хореография, декоративно-прикладное искусство и многое другое», — уточнила вице-мэр.

Например, с 18 по 20 июля сотрудники территориальной клубной системы «Солнцево» проведут интенсив «Мягкая игрушка на память». Участники в возрасте от 18 до 50 лет научатся делать вещи из лоскутков ткани или, например, старых косынок и детских распашонок.

В эти же дни стартуют четыре трехдневных курса. Один из них — по песочной анимации «Волшебные мультфильмы из песка» в культурном центре «Восход»; другой — «Июль — кулинарный» в библиотеке №23 имени М. Горького. В Доме культуры «Стимул» проведут цикл мастер-классов «Голос без границ», а в Центральной городской молодежной библиотеке им. М.А. Светлова детей в возрасте от 5 до 10 лет приглашают на уроки по техникам рисования, например, ватными палочками или листьями.

В территориальной клубной системе «Спутник» с 19 по 21 июля состоится серия занятий «Поем вместе!» для детей и подростков (от 5 до 14 лет). Наставник научит их управлять голосом, расскажет о различных подходах в фольклорном и эстрадном пении. С 20 по 22 июля в Центральной городской деловой библиотеке пройдут уроки шахмат, а 26–28 июля в Центральной городской детской библиотеке им. А.П. Гайдара состоится интенсив по изготовлению ботанического барельефа из гипса.

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