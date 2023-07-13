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Юрист оценила выделение профессии блогера в отдельный вид экономдеятельности

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Депутат Госдумы Яна Лантратова 13 июля анонсировала скорое выделение профессии блогера в официальный вид экономической деятельности. Однако юрист Ассоциации Блогеров и Агентств (АБА) Анастасия Красникова заявила «Известиям», что путь у блогинга в ОКВЭД неблизкий.

«Реальный масштаб рынка инфлюенс-маркетинга достиг уже 45-50 млрд руб. Совсем скоро сфера, которая в нашей стране существует де-факто, наконец-то станет признанной областью экономической деятельности де-юре», — написала в своем Telegram-канале Лантратова, сообщая о встрече с сооснователем Ассоциации блогеров и агентств Максимом Перлиным.

В свою очередь, юрист Ассоциации Блогеров и Агентств Анастасия Красникова скептически оценивает возможности блогинга стать отдельным видом экономической деятельности в скором времени.

«По открытым неофициальным данным, общий оборот российского рынка инфлюенс-маркетинга за 2021 год составил более 15 млрд рублей, тогда как некоторые отрасли из Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) имеют значительно меньший оборот. Деятельность блогеров не может подходить под уже существующий ОКВЭД 73.11 (Рекламная деятельность), потому как данный ОКВЭД не отражает полной специфики деятельности блогеров и не соответствующим экономическим реалиям», — указала Красникова.

Юрист добавила, что обобщать блогеров с какими-либо игроками рекламного рынка некорректно, так как блогер — это полноценный участник рынка, являющийся самостоятельной единицей, который сейчас никак не выделяется. По ее словам, введение нового ОКВЭД в сфере инфлюенс-маркетинга даст возможность получить меры господдержки, учитывая, что участники сферы относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства и наиболее уязвимы.

«Поэтому введение нового ОКВЭД позволит блогерам официально заявить о своей деятельности на рынке, а также получить ряд преимуществ: налоговые льготы, гранты, пониженные ставки страховых взносов, возможность устанавливать условия проверок блогеров контрольно-надзорными органами», — резюмировала эксперт.

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4 июля первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко поддержал создание саморегулируемой организации блогеров на базе Ассоциации блогеров и агентств (АБА). Инициатива поможет урегулировать рынок блогеров и рекламы и разгрузить контрольно-надзорные органы.

16 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) основатель bQ Group, руководитель проекта «ТопБЛОГ» Дмитрий Бескромный дал рекомендации, как развивать собственный блог. Он подчеркнул, что комплексное, полноценное ведение блога — это работа, на которую человек добровольно нанимает сам себя.

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