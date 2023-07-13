За неделю фестиваль «Вкусы России» посетили 1,2 млн человек

Гастрономический фестиваль «Вкусы России» в Москве за неделю посетило более 1,2 млн человек. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в четверг, 13 июля.

По словам чиновника, в фестивале участвуют свыше 300 разных брендов из 70 российских регионов. Собянин выразил надежду, что представленные на фестивале продукты будут доступны и в повседневной жизни, пишет НСН.

Мэр отметил, что для гостей фестиваля предлагают ремесленные, творческие и кулинарные мастер-классы, спортивные состязания, кукольные спектакли, концерты и театральные постановки, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Как уточняет RT, мастер-классы пройдут на площадках на улицах Ключевая, Святоозерская, Теплый Стан, Перерва, Сухонская и Городецкая, в проезде Серебрякова, на Ореховом бульваре и бульваре Дмитрия Донского, а также на других площадках фестиваля 14, 15 и 16 июля.

Центром фестиваля стала Манежная площадь, где работают павильоны «Камчатский край», «Ханты-Мансийский автономный округ — Югра», «Смоленская область» и «Республика Саха (Якутия)». Посетителям предлагают строганину, олюторскую сельдь, нерку, жимолость, моченую морошку, иван-чай, специи из мха, белые грибы и многое другое, сообщает телеканал «360».

Фестиваль «Вкусы России» проводится в столице в рамках комплексной программы продвижения региональных продуктовых брендов, которая реализуется Минсельхозом РФ по поручению президента Владимира Путина. Фестиваль продлится до 16 июля, сообщает сайт aif.ru.

Ранее 13 июля Сергей Собянин сообщил, что празднование Дня города в Москве состоится 9 и 10 сентября. Столица отметит 876 лет. Первое упоминание о Москве встречается в летописи XII века. На основании этого и была зафиксирована дата образования населенного пункта — 1147 год.

Традиционно День города Москвы отмечается в первый осенний месяц. Например, в прошлом году даты праздника выпали на вторые выходные сентября. Для москвичей и гостей города было организовано около 200 тематических мероприятий на 19 столичных площадках, пишет «Москва 24».