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За неделю фестиваль «Вкусы России» посетили 1,2 млн человек

Собянин: за неделю фестиваль «Вкусы России» посетили 1,2 млн человек
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Гастрономический фестиваль «Вкусы России» в Москве за неделю посетило более 1,2 млн человек. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в четверг, 13 июля.

По словам чиновника, в фестивале участвуют свыше 300 разных брендов из 70 российских регионов. Собянин выразил надежду, что представленные на фестивале продукты будут доступны и в повседневной жизни, пишет НСН.

Мэр отметил, что для гостей фестиваля предлагают ремесленные, творческие и кулинарные мастер-классы, спортивные состязания, кукольные спектакли, концерты и театральные постановки, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Как уточняет RT, мастер-классы пройдут на площадках на улицах Ключевая, Святоозерская, Теплый Стан, Перерва, Сухонская и Городецкая, в проезде Серебрякова, на Ореховом бульваре и бульваре Дмитрия Донского, а также на других площадках фестиваля 14, 15 и 16 июля.

Центром фестиваля стала Манежная площадь, где работают павильоны «Камчатский край», «Ханты-Мансийский автономный округ — Югра», «Смоленская область» и «Республика Саха (Якутия)». Посетителям предлагают строганину, олюторскую сельдь, нерку, жимолость, моченую морошку, иван-чай, специи из мха, белые грибы и многое другое, сообщает телеканал «360».

Фестиваль «Вкусы России» проводится в столице в рамках комплексной программы продвижения региональных продуктовых брендов, которая реализуется Минсельхозом РФ по поручению президента Владимира Путина. Фестиваль продлится до 16 июля, сообщает сайт aif.ru.

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Ранее 13 июля Сергей Собянин сообщил, что празднование Дня города в Москве состоится 9 и 10 сентября. Столица отметит 876 лет. Первое упоминание о Москве встречается в летописи XII века. На основании этого и была зафиксирована дата образования населенного пункта — 1147 год.

Традиционно День города Москвы отмечается в первый осенний месяц. Например, в прошлом году даты праздника выпали на вторые выходные сентября. Для москвичей и гостей города было организовано около 200 тематических мероприятий на 19 столичных площадках, пишет «Москва 24».

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