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«Известия» показали кадры ударов ВС РФ по украинским войскам в ДНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военный корреспондент «Известий» Семен Еремин в четверг, 13 июля, показал, как российские военнослужащие наносят удары по украинским боевикам на марьинском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Он рассказал, как несколько гаубиц Д-30 ведут темповый огонь по укрепленным районам Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«122-й калибр — ну очень громкая пушечка. Направление — Марьинка. Там по укрепу сейчас наносятся удары», — отметил Еремин.

Кроме того, российские бойцы показали, как осуществляют подготовку к выстрелам и ведут расчеты по определению местонахождения противника.

«Работаем на дистанции до 15 км, поэтому необходимо использовать полный пороховой заряд», — рассказал один из военнослужащих ВС РФ.

Также бойцы показали служебную собаку. По их словам, она начинает гавкать, когда слышит в небе беспилотники, тем самым оповещая бойцов. Кроме того, собака также охраняет военнослужащих на земле.

Они нашли ее год назад в подвале раненой в Попасной. Бойцы даже показали на животном шрам от осколка. Они выходили собаку, и с тех пор она постоянно с ними.

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Ранее в этот день стало известно, что боец южной группировки войск ВС РФ с позывным Юган сумел в одиночку остановить малую группу украинских войск, которая начала атаку на российские позиции на донецком направлении. Боец получил контузию из-за разрыва осколочно-гранатометного выстрела. Однако он сумел сменить позицию и открыть огонь, ранив одного из боевиков. По словам командира, второй боевик нарвался на минные заграждения, пытаясь скрыться с поля боя.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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