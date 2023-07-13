Вершинин обсудил с замглавы МИД Турции зерновую сделку

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил в турецким коллегой Бураком Акчапаром вопросы выполнения зерновой сделки, срок которой истекает 17 июля. Об этом сообщили в российском ведомстве 13 июля.

Телефонный разговор состоялся накануне по инициативе Турции. Вершинин и Акчапар обсудили вопросы выполнения заключенных в Стамбуле 22 июля прошлого года соглашений, которые направленны на снижение угроз голода и оказание помощи таким нуждающимся странам, как Африка, Азия и Латинская Америка.

«Особое внимание было уделено реализации черноморской инициативы по вывозу украинского продовольствия», — говорится в сообщении МИД России.

Турция продолжает контакты с Россией по вопросу продления зерновой сделки. Так, 12 июля турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил о желании лично обсудить с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию вокруг продовольственного соглашения.

В свою очередь, 5 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что оснований для продления сделки на данный момент нет, однако еще есть время для выполнения российской части договоренностей.

13 июля Путин назвал условие возвращения России к участию в продовольственном соглашении. Так, он указал на подключение к системе SWIFT Россельхозбанка (РСХБ) и решение вопросов логистики, в том числе с заходом иностранных судов в порты РФ. Глава государства также отметил, что многие европейские страны начали отказываться от украинского зерна и дискриминировать его. По его словам, только три с небольшим процента из всего продовольствия, вывезенного с территории Украины, пошло в беднейшие страны мира. Он подчеркнул, российская сторона всё равно многократно и по доброй воле продлевала сделку, несмотря на условия.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российских сельхозпродукциии удобрений на мировые рынки. Тогда же украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.