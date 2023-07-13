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Суд вынес приговор бывшим сотрудникам S7 за взятки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Домодедовский горсуд вынес приговор в отношении бывших сотрудников авиакомпании S7 и матери одного из кандидатов на должность пилота. В зависимости от степени участия в преступлении они признаны виновными в мошенничестве, коммерческом подкупе, посредничестве в коммерческом подкупе и покушении на дачу взятки. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Московской области 13 июля.

«Домодедовский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении Мансура Бадракова, Михаила Гусева, Бориса Камышева и Галины Карнауховой», — отмечается в сообщении.

Как установил суд, находясь на должности летного директора, Бадраков, а также работающий заместителем гендиректора Камышев незаконно получили 1,5 млн рублей через посредника ведущего пилота-инструктора Гусева.

«Деньги передавались за совершение действий в интересах кандидата на должность пилота воздушного судна и последующей дачи совместной рекомендации на заседании специальной комиссии для дальнейшего трудоустройства в данную авиакомпанию», — уточнили в прокуратуре.

Также мать одного из курсантов летного училища Карнаухова отдала Бадракову 350 тыс. рублей для передачи сотрудникам центральной врачебно-летной экспертной комиссии гражданской авиации за выдачу положительного медицинского заключения. Но Бадраков присвоил себе эти средства.

«Суд приговорил Бадракова к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, Камышева к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, Карнаухову к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, Гусева к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет», — подчеркнули в прокуратуре.

Бадраков, Камышев и Карнаухова были взяты под стражу в зале суда.

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Ранее, 24 января, руководитель юридической коллегии «Белая сова» Денис Хузиахметов рассказал «Известиям», что подобного рода случаи коррупции нередки в авиаотрасли. Наибольший резонанс получило аннулирование в 2018 году Росавиацией свидетельств 60 пилотов, прошедших обучение в одном из авиационных учебных центров. Причиной масштабной проверки стало крушение Ан-148 в Подмосковье.

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