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Дождь продлится в Москве до утра пятницы

ГУ МЧС по Москве: в столице дождь будет идти до утра 14 июля
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Москве сильный дождь продлится до утра пятницы. Об этом 13 июля сообщает ГУ МЧС по столице.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1–2 часа с сохранением до утра 14 июля по Москве ожидается дождь, местами сильный», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Специалисты рекомендовали автомобилистам снизить скорость и держать дистанцию на дороге. Также водителям не рекомендуется выполнять внезапные маневры на мокрой дороге, например, обгоны, перестроения и опережения.

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Ранее в этот день такое же предупреждение МЧС опубликовало для Подмосковья. Там говорилось, что по востоку, северо-востоку Московской области ожидается дождь, местами он будет сильным.

При этом руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин рассказал «Известиям», что 15 июля в столице ожидается потепление. Погода будет пасмурной, однако столбик термометра поднимется выше +20 градусов. В воскресенье, 16 июля, будет облачно с прояснениями. Утром температура воздуха составит +14. Днем она поднимется до +24, а вечером опустится до +19 градусов.

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