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Чернышенко заявил о важности предоставления мер поддержки ученым в РФ

Чернышенко: необходимо обеспечить ученых в РФ местом проживания и оборудованием
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко 13 июля указал на важность обеспечить ученых в РФ местом проживания, в частности специальными сертификатами, а также отметил необходимость обеспечить исследователей лабораторным оборудованием.

«Президент [РФ Владимир Путин] перечислил те меры поддержки, которые требуются. Это прежде всего, конечно, и решение жилищных вопросов — жилищные сертификаты, расширение, но и, конечно, создание лабораторий для молодых ученых и обеспечение их лабораторным оборудованием», — сказал Чернышенко на полях форума будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир».

Он отметил, что именно в этом направлении Россия и будет работать.

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Форум будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир» проходит с 9 по 14 июля на площадке Центра международной торговли в столице. В ходе пленарного заседания 13 июля Путин поручил продлить программу мегагрантов для ученых, повысить их размеры и сроки реализации проектов.

Ранее в этот день мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал создание квантового кластера на базе инфраструктуры инновационного центра «Сколково». Он отметил, что там разместятся лаборатории, научные группы Российского квантового центра, стартапы и мелкосерийные производства.

Кроме того, в день открытия форума Путин заявил, что внедрение передовых разработок — это залог прогресса России. По его мнению, в условиях беспрецедентных внешних вызовов крайне важно, чтобы разработки российских инженеров внедрялись максимально быстро.

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