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Эксперт оценил закон о возвращении банками россиянам похищенных со счетов средств

Эксперт Баджурак: закон о возвращении банками похищенных со счета денег сдержит мошенничество
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Закон, обязывающий банки возвращать своим клиентам похищенные с их счетов средства, не гарантирует поимки злоумышленников, но должен сдержать деятельность мошенников, считает исполнительный директор финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ярослав Баджурак. Об этом он рассказал «Известиям» 14 июля.

«Если всё будет работать правильно, то теперь, чтобы остановить «конвейер» переводов, не нужно будет дожидаться, пока дело дойдет до суда, — одной жалобы будут достаточно, чтобы преступник больше не мог использовать тот же счет для нового обмана. При этом банки имеют серьезный стимул проявлять внимательность: если перевод всё же будет совершен, а счет мошенника найдется в базе Центробанка, то банку придется возмещать ущерб жертве, даже если человек по собственной воле перевел средства», — отметил эксперт.

Также он уточнил, что у нововведения может быть побочный эффект — дополнительные проверки, вероятно, могут привести к замедлению скорости трансакций.

При этом маркетплейса «Выберу.ру» провел опрос среди россиян и выяснил, что большая часть респондентов (80%) относятся к нововведению положительно, 38% из них не просто поддерживают закон, но и активно участвуют в пополнении базы Центробанка, регулярно жалуясь в полицию и банки на каждый мошеннический звонок. В то же время 42%, одобряя нововведение, не до конца уверены в его эффективности и признались, что не жалуются в финансовые организации на всякий подозрительный звонок.

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Соответствующий закон Госдума приняла во втором и третьем чтениях 11 июля. При этом председатель ГД Вячеслав Володин заявил, что теперь банки будут тщательнее проверять подозрительные переводы и заранее принимать меры, чтобы обезопасить своих клиентов от мошенников. Закон должен вступить в силу через год.

С начала 2023 года со счетов и карт россиян украли 4,5 млрд рублей — это почти на 30% больше, чем в среднем за 2022-й, сообщил глава департамента информационной безопасности ЦБ РФ Вадим Уваров на «Инфофоруме-Сочи» в начале июля.

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