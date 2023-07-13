Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин заявил об отказе европейских стран от украинского зерна
Мир
Байден заявил об отсутствии угрозы применения ядерного оружия со стороны РФ
Общество
Путин направил телеграмму участникам фестиваля «Славянский базар в Витебске»
Мир
Байден исключил вступление Украины в НАТО во время конфликта
Экономика
В Минсельхозе рассказали о стабильной ситуации на рынке риса в стране
Общество
Суд вынес приговор бывшим сотрудникам S7 за взятки
Политика
Путин заявил о праве Украины на обеспечение собственной безопасности
Наука и техника
Чернышенко заявил о готовности России принять ученых из недружественных стран
Наука и техника
Путин поручил продлить программу мегагрантов для ученых
Общество
Дождь продлится в Москве до утра пятницы
Экономика
ФАС выдала предостережение в связи с заявлением о росте цен на авиабилеты
Происшествия
ПВО РФ перехватила над Мелитополем ракету украинских националистов
Мир
Митрополит УПЦ Павел назвал сфабрикованными новые обвинения СБУ

Логистический центр Wildberries заложили в Тамбовской области

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Тамбовской области в четверг, 13 июля состоялась торжественная церемония закладки первого камня нового логистического центра компании Wildberries. Объект площадью 100 тыс. кв. м возводят на территории индустриального парка «Котовск».

Общая сумма инвестиций составит около 6,8 млрд рублей. По окончании строительства предусмотрено создание 5 тыс. рабочих мест. Проект предполагается реализовать в две очереди. Запуск первой намечен уже на 2024 год. Полностью завершить строительство планируется в 2025 году, пишет ИА «Абирег».

Площадку под логистический центр уже обеспечили необходимой инфраструктурой, отмечает ИА «ОнлайнТамбов.Ру». На эти цели направили 220 млн рублей. Средства пошли на внутриплощадочные дороги, возмещение затрат на строительство очистных сооружений и присоединение к электроснабжению.

По данным на начало июля 2023 года, свою продукцию через онлайн-платформу Wildberries реализует более 1,5 тыс. предпринимателей из Тамбовской области.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023