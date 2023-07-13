Логистический центр Wildberries заложили в Тамбовской области

В Тамбовской области в четверг, 13 июля состоялась торжественная церемония закладки первого камня нового логистического центра компании Wildberries. Объект площадью 100 тыс. кв. м возводят на территории индустриального парка «Котовск».

Общая сумма инвестиций составит около 6,8 млрд рублей. По окончании строительства предусмотрено создание 5 тыс. рабочих мест. Проект предполагается реализовать в две очереди. Запуск первой намечен уже на 2024 год. Полностью завершить строительство планируется в 2025 году, пишет ИА «Абирег».

Площадку под логистический центр уже обеспечили необходимой инфраструктурой, отмечает ИА «ОнлайнТамбов.Ру». На эти цели направили 220 млн рублей. Средства пошли на внутриплощадочные дороги, возмещение затрат на строительство очистных сооружений и присоединение к электроснабжению.

По данным на начало июля 2023 года, свою продукцию через онлайн-платформу Wildberries реализует более 1,5 тыс. предпринимателей из Тамбовской области.