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Чернышенко заявил о важности нацпроекта по экономике данных

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Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко 13 июля заявил о нужности и своевременности национального проекта по экономике данных, который предложил президент России Владимир Путин, выступая на форуме будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир».

«Президент нам очень хорошо «собрал всем глаза», поскольку объявил, что будет нацпроект по экономике данных. Который соберет дорожные карты по квантовым коммуникациям и квантовым вычислениям в отдельный федеральный проект. Это практически страховка того, что научные разработки будут продолжаться», — прокомментировал он журналистам.

По словам вице-премьера, это является важным, поскольку данные технологии — это технологии будущего. Также в контексте данной идеи необходимо, чтобы у нацпроекта были технологические партнеры и заказчики, отметил Чернышенко. В качестве примера таковых он привел корпорацию «Росатом», РЖД и Газпромбанк.

«Также важно, чтобы формировался спрос от реального рынка. Пока этого не произошло, нужно объединять финансирование от крупных корпораций и государства. Для чего, собственно, этот нацпроект по поручению президента будет сделан», — уточнил он.

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На научном форуме Владимир Путин обозначил приоритеты России в условиях технологической блокады

Президент РФ Владимир Путин ранее в этот день в ходе пленарного заседания форума будущих технологий предложил подготовить национальный проект по экономике данных. Путин подчеркнул, что речь идет в том числе о том, чтобы консолидировать существующие инструменты поддержки развития цифровой экономики, искусственного интеллекта и высокотехнологичных проектов, включая дорожные карты по развитию квантовых технологий, которые сейчас компании с госучастием пытаются осуществить на практике.

Также российский лидер объявил, что зависимость от зарубежных технологий угрожает национальной безопасности РФ и может грозить ослаблением и утратой суверенитета страны. В связи с этим необходимо перевести всю экономику, социальную сферу и работу органов власти на качественно новые принципы работы, а также внедрить управление на основе больших данных, отметил он.

Форум стартовал в Москве 9 июля на площадке Центра международной торговли (ЦМТ) в Москве и продлится до 14 июля.

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