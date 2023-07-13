ФАС выдала предостережение в связи с заявлением о росте цен на авиабилеты

ФАС выдала предостережение в связи с публичным заявлением о росте цен на авиабилеты.

Ранее 13 июля такие прогнозы в СМИ сделал совладелец АО «Авиакомпания Азимут», совладелец и председатель совета директоров АО «Международный аэропорт «Внуково».

«Служба отмечает, что подобные заявления могут быть восприняты как побуждение к действию по повышению цен хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на рынке реализации авиабилетов и авиаперевозок», — пояснили «Известиям» в пресс-службе ФАС.

В ведомстве напомнили о запрете согласованных действий конкурентов, если они приводят к установлению или поддержанию цен или тарифов, скидок, надбавок (доплат) или наценок. Согласно закону о защите конкуренции, нельзя допускать действий, в результате которых могут устанавливаться или поддерживаться монопольно высокие цены.

ФАС предупреждает, что компании обязаны неукоснительно соблюдать требования антимонопольного законодательства. При этом служба немедленно примет меры, если заметит, что какие-то компании установили необоснованные цены.

Ранее в этот день ФАС сообщила «Известиям», что вместе с Генпрокуратурой проверяет российские авиакомпании и аэропорты в ряде городов. В числе прочего предметом проверки стало ценообразование на авиабилеты.

Заместитель министра транспорта России Игорь Чалик заявил, что господдержка и сложившиеся условия на рынке авиаперевозок позволяют сохранить доступные цены на авиабилеты в РФ. По приведенным им данным, средняя фактическая цена авиабилета в январе–мае 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го выросла в среднем на 6,2%, или 420 рублей.