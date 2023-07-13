До смерти избивший мать житель Липецка получил 11 лет колонии

Житель Липецка отправился в колонию строгого режима на 11 лет за избиение до смерти своей матери. Судья учел также непогашенную судимость мужчины за незаконный оборот наркотиков, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК России.

Трагедия произошла на новогодних праздниках в доме № 13 на улице Пришвина. С 3 по 5 января 34-летний мужчина и его мать вместе употребляли алкоголь. На почве пьянки между нетрезвыми родственниками происходили конфликты с рукоприкладством, пишет LipetskMedia.

Роковым оказалось 5 января, когда сын сильно избил мать. Он нанес женщине кулаками и ногами 16 ударов по голове и телу. Она умоляла не бить ее и звала на помощь, но сын зажимал ей рот.

На помощь пострадавшей пришли соседи. Они услышали крики и вызвали полицию. Избитую женщину доставили в Липецкую городскую больницу № 3, где спустя неделю она скончалась от закрытой черепно-мозговой травмы, кровоизлияний, двусторонней серозно-гнойной пневмонии и других травм.

Как отмечает GOROD48, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Злоумышленника приговорили к девяти годам тюрьмы, при этом отменили условное наказание от 2021 года за наркотики и окончательно назначили 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.

Также с убийцы взыскали компенсацию морального вреда в пользу сестры погибшей: она заявила иск на 1 млн рублей. Но суд удовлетворил эти требования частично и постановил выплатить женщине 600 тыс. рублей.