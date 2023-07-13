Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин заявил об отказе европейских стран от украинского зерна
Мир
Байден заявил об отсутствии угрозы применения ядерного оружия со стороны РФ
Политика
Путин назвал возможное членство Украины в НАТО угрозой безопасности России
Мир
Байден исключил вступление Украины в НАТО во время конфликта
Экономика
В Минсельхозе рассказали о стабильной ситуации на рынке риса в стране
Мир
Херш указал на признак неудач украинской армии в контрнаступлении
Политика
Путин заявил о праве Украины на обеспечение собственной безопасности
Наука и техника
Чернышенко заявил о готовности России принять ученых из недружественных стран
Наука и техника
Путин поручил продлить программу мегагрантов для ученых
Мир
Генсек ООН заявил о наличии «конкретных предложений» по зерновой сделке в письме Путину
Экономика
ФАС выдала предостережение в связи с заявлением о росте цен на авиабилеты
Происшествия
ПВО РФ перехватила над Мелитополем ракету украинских националистов
Мир
Митрополит УПЦ Павел назвал сфабрикованными новые обвинения СБУ

Чернышенко заявил о готовности России принять ученых из недружественных стран

0
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко 13 июля рассказал о том, что ученые из недружественных стран могут получить в России мегагранты.

«Если они приедут к нам и будут работать, станут сразу «дружественными», конечно», — ответил он «Известиям» на соответствующий вопрос на полях Форума будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир».

Он добавил, что получение мегагрантов учеными не зависит от их страны.

«Перед нами плотно затворили дверь и повесили вывеску «Закрыто»
На научном форуме Владимир Путин обозначил приоритеты России в условиях технологической блокады

В ходе пленарного заседания форума 13 июля президент РФ Владимир Путин поручил продлить программу мегагрантов для ученых. Он отметил, что многие хотят работать в России и участвовать в интересных исследовательских проектах. Глава государства попросил правительство и Госдуму предусмотреть в федеральном бюджете на плановый период до 2026 года необходимое финансирование программы мегагрантов.

Президент добавил, что необходимо повысить их максимальный размер и увеличить сроки реализации до пяти лет с возможностью продления до трех лет.

В июне Чернышенко также заявил, что в России есть меры и возможности для воспитания и поддержания собственных ученых, изобретателей и их стартапов. С помощью технологических предпринимателей создано несколько десятков передовых инженерных школ, где в партнерстве с реальными заказчиками из технопарков немало тех, кто готов поддерживать проекты и выводить их на уровень прототипирования.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023