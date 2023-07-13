Чернышенко заявил о готовности России принять ученых из недружественных стран

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко 13 июля рассказал о том, что ученые из недружественных стран могут получить в России мегагранты.

«Если они приедут к нам и будут работать, станут сразу «дружественными», конечно», — ответил он «Известиям» на соответствующий вопрос на полях Форума будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир».

Он добавил, что получение мегагрантов учеными не зависит от их страны.

В ходе пленарного заседания форума 13 июля президент РФ Владимир Путин поручил продлить программу мегагрантов для ученых. Он отметил, что многие хотят работать в России и участвовать в интересных исследовательских проектах. Глава государства попросил правительство и Госдуму предусмотреть в федеральном бюджете на плановый период до 2026 года необходимое финансирование программы мегагрантов.

Президент добавил, что необходимо повысить их максимальный размер и увеличить сроки реализации до пяти лет с возможностью продления до трех лет.

В июне Чернышенко также заявил, что в России есть меры и возможности для воспитания и поддержания собственных ученых, изобретателей и их стартапов. С помощью технологических предпринимателей создано несколько десятков передовых инженерных школ, где в партнерстве с реальными заказчиками из технопарков немало тех, кто готов поддерживать проекты и выводить их на уровень прототипирования.