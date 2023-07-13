Празднование дня города в Москве состоится 9 и 10 сентября. Об этом говорится в распоряжении столичного правительства.

«В соответствии в законом города Москвы от 22 сентября 2004 г. № 56 «О праздниках и памятных датах города Москвы»: Объявить 9 и 10 сентября 2023 г. днями празднования Дня города Москвы», — сказано в документе.

Известно, что контроль за выполнением распоряжения возложен на заммэра Москвы в Правительстве Москвы Наталью Сергунину.

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