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В Минсельхозе рассказали о стабильной ситуации на рынке риса в стране

Минсельхоз: если Индия запретит экспорт риса, то поставки в РФ будут замещены продукцией из других стран
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Фото: Global Look Press/Cfoto
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Ситуация на рынке риса в России стабильна, сообщили «Известиям» 13 июля в пресс-службе Минсельхоза РФ. Если Индия запретит экспорт риса, то поставки индийской продукции могут быть замещены товаром из других государств, добавили в министерстве.

Ранее в этот день Bloomberg написало, что правительство Индии рассматривает возможность запретить экспорт большинства сортов риса, кроме басмати. Такая мера изучается в связи с ростом внутренних цен и опасениями по поводу усиления инфляции.

«Минсельхоз России проводит комплекс мер, направленных на обеспечение продовольственной безопасности страны. В частности, введен временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы. Ограничения помогут исключить риски дефицита, загрузить предприятия переработки и обеспечить стабильные цены на готовую продукцию для потребителей», — объяснили в ведомстве.

Там рассказали, что в 2023 году с учетом погодных условий и проведенных восстановительных работ на Федоровском гидроузле ожидается урожай риса на уровне порядка 1 млн т, что выше уровня прошлого года (927 тыс. т).

«Кроме того, Россия традиционно импортирует длиннозерный рис, который не производится на территории страны, в объеме порядка 140 тыс. т в год. Среди его основных поставщиков — Индия, Таиланд и Пакистан. Таким образом, поставки индийского риса могут быть замещены продукцией из других государств», — заключили в ведомстве.

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20 июня сообщалось, что Министерство сельского хозяйства РФ предложило продлить временный запрет на вывоз риса из страны до 31 декабря 2023 года.

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