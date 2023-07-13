Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин заявил об отказе европейских стран от украинского зерна
Мир
Байден заявил об отсутствии угрозы применения ядерного оружия со стороны РФ
Политика
Путин назвал возможное членство Украины в НАТО угрозой безопасности России
Мир
Байден исключил вступление Украины в НАТО во время конфликта
Общество
Путин согласился с тем, что Москва является одним из лучших мегаполисов мира
Мир
Херш указал на признак неудач украинской армии в контрнаступлении
Политика
Путин заявил о праве Украины на обеспечение собственной безопасности
Экономика
ФАС и Генпрокуратура РФ проверят формирование цен на авиабилеты
Наука и техника
Путин поручил продлить программу мегагрантов для ученых
Мир
Генсек ООН заявил о наличии «конкретных предложений» по зерновой сделке в письме Путину
Спорт
Чернышенко исключил отказ спортсменов от Родины ради участия в ОИ
Происшествия
ПВО РФ перехватила над Мелитополем ракету украинских националистов
Политика
Путин сообщил, что не видел письма Гутерриша по зерновой сделке

Собянин о создании московского квантового кластера

0
Выделить главное
вкл
выкл
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023