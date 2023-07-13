Корреспондент «Известий» Роман Польшаков побывал 13 июля в селе Тарасовка Пологовского района Запорожской области, где погиб ребенок при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Местные жители слышали множество хлопков, но сейчас сами понимают, что многие кассеты могли не взорваться. Что именно это за боеприпас, установят эксперты. Но с первого взгляда похоже на то, что это ракета «Ураган» еще советского образца», — сказал военкор и отметил, что сейчас следователи осматривают место происшествия.

По словам сотрудника силовых структур, погибший мальчик был 2013 года рождения. Местная жительница также рассказала подробности случившейся трагедии. Она уточнила, что незадолго до обстрела города украинскими боевиками мальчик с другими детьми играл на улице.

«Мой внук побежал сюда. А этот ребенок бежал домой к себе. Мой внук завернул, а этот побежал туда. И он, видимо, сюда добежал. И взрыв был в этой яме», — сообщила она, показав на место прилета.

Женщина уточнила, что ребенок гостил у своей бабушки. После обстрела его дедушка выбежал, схватил внука и отнес домой. Мальчика пытались спасти, но шансов было мало — ему пробило шею.

О гибели ребенка стало известно утром 13 июля. Тогда же сообщалось, что он учился в четвертом классе. Обстрел был совершен боевиками киевского режима накануне вечером.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.