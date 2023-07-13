Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин заявил об отказе европейских стран от украинского зерна
Мир
Байден заявил об отсутствии угрозы применения ядерного оружия со стороны РФ
Политика
Путин назвал возможное членство Украины в НАТО угрозой безопасности России
Мир
Байден исключил вступление Украины в НАТО во время конфликта
Общество
Путин согласился с тем, что Москва является одним из лучших мегаполисов мира
Мир
Херш указал на признак неудач украинской армии в контрнаступлении
Политика
Путин заявил о праве Украины на обеспечение собственной безопасности
Экономика
ФАС и Генпрокуратура РФ проверят формирование цен на авиабилеты
Наука и техника
Путин поручил продлить программу мегагрантов для ученых
Мир
Генсек ООН заявил о наличии «конкретных предложений» по зерновой сделке в письме Путину
Спорт
Чернышенко исключил отказ спортсменов от Родины ради участия в ОИ
Происшествия
ПВО РФ перехватила над Мелитополем ракету украинских националистов
Политика
Путин сообщил, что не видел письма Гутерриша по зерновой сделке
Сюжет:

«Известия» показали кадры с места гибели ребенка при обстреле со стороны ВСУ

«Известия» показали кадры с места гибели ребенка при обстреле со стороны ВСУ села Тарасовка в Запорожской области
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Корреспондент «Известий» Роман Польшаков побывал 13 июля в селе Тарасовка Пологовского района Запорожской области, где погиб ребенок при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Местные жители слышали множество хлопков, но сейчас сами понимают, что многие кассеты могли не взорваться. Что именно это за боеприпас, установят эксперты. Но с первого взгляда похоже на то, что это ракета «Ураган» еще советского образца», — сказал военкор и отметил, что сейчас следователи осматривают место происшествия.

По словам сотрудника силовых структур, погибший мальчик был 2013 года рождения. Местная жительница также рассказала подробности случившейся трагедии. Она уточнила, что незадолго до обстрела города украинскими боевиками мальчик с другими детьми играл на улице.

«Мой внук побежал сюда. А этот ребенок бежал домой к себе. Мой внук завернул, а этот побежал туда. И он, видимо, сюда добежал. И взрыв был в этой яме», — сообщила она, показав на место прилета.

Женщина уточнила, что ребенок гостил у своей бабушки. После обстрела его дедушка выбежал, схватил внука и отнес домой. Мальчика пытались спасти, но шансов было мало — ему пробило шею.

Детский том: в парламенте начинают документировать преступления Киева
Сколько несовершеннолетних пострадали за девять лет конфликта и как мировое сообщество реагирует на действия Украины

О гибели ребенка стало известно утром 13 июля. Тогда же сообщалось, что он учился в четвертом классе. Обстрел был совершен боевиками киевского режима накануне вечером.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023