Вызов в машине: таксующий Юра Борисов и индийский ответ агенту 007

Российский триллер «Кентавр» с Юрой Борисовым в главной роли — основная премьера предстоящих выходных. Еще в прокат выходят боевик с Джеки Чаном «Круче некуда», болливудский блокбастер «Патхан. Схватка со смертью», музыкальная комедия-посвящение Майку Науменко «Джонни» от бывшего участника группы «Кино» Алексея Рыбина и мультфильм на основе китайского сериала-хита «Побег из страны роботов». «Известия» рассказывают, на что идти в кино в конце недели.

«Кентавр»

18+

Режиссер: Кирилл Кемниц. В ролях: Юра Борисов, Анастасия Талызина, Сергей Гилев, Григорий Верник

«Кентавр» — это дорожный триллер в стиле «Таксиста» Мартина Скорсезе или «Драйва» с Райаном Гослингом. Поклонники этих картин оценят операторскую работу и мрачные тона фильма — основные события происходят в салоне машины, а разбавляют их сцены с ночным городом. Над сценарием работал Михаил Зубко, в послужном списке которого комедия «Непослушник», сериалы «Жить жизнь» и Happy End.

По сюжету, скромный таксист Александр (Юрий Борисов) работает по ночам и любит поболтать с пассажирами. Обменявшись с ними несколькими репликами, он уже знает, кого везет. Но его главным клиентом становится дерзкая эскортница Лиза. После пары подколов та решает выкупить водителя на всю ночь, чтобы Саша возил ее на места «работы». В это время в городе орудует маньяк, убивший уже несколько девушек. Странноватый Саша оказывается под подозрением: он путается в своих же историях, травит жуткие шутки и явно что-то скрывает.

Фильм можно разделить на две части: в первой Лиза и Александр играют в кошки-мышки, пытаясь раскусить друг друга. Вторую половину можно охарактеризовать фразой «все карты на стол»: становится ясно, кто в действительности жертва, а кто охотник. И перерастает это в яркий финал, достойный качественного боевика.

«Круче некуда»

16+

Режиссер: Скотт Во. В ролях: Джеки Чан, Джон Сина, Пилу Асбек, Ван Чжэньвэй, Рейчел Холовэй

Не успели российские зрители соскучиться по Джеки Чану после «Кунг-фу жеребца», как китайский актер вновь вернулся в отечественные кинотеатры — на этот раз с постапокалиптическим комедийным боевиком «Круче некуда». Компанию ему на экране составил звезда американского рестлинга и надежда серии «Форсаж» Джон Сина, который занял место Сильвестра Сталлоне: тот оставил проект ради драмы «Крид 2». В новинке герои Джеки Чана и Джона Сины находятся по разные стороны баррикад (один китайский агент, другой — американский), но вынуждены отбросить разногласия и объединиться ради спасения невинных людей.

«Круче некуда» — скорее комедия, а драки, перестрелки и погони на машинах по пустыням второстепенны. Герои Чана и Сины не могут сработаться друг с другом, а языковой барьер усугубляет ситуацию, и на этом непонимании строится почти весь юмор фильма.

«Патхан. Схватка со смертью»

16+

Режиссер: Сиддхарт Ананд. В ролях: Шах Рукх Кхан, Джон Абрахам, Дипика Падукон, Димпл Кападиа

В некотором смысле, Сиддхарт Ананд переосмысляет классические боевики 1990-х годов, используя те же самые приемы и клише: зрелищные взрывы, «тестостероновые» персонажи, четкая грань между «хорошим парнем» и «злодеем». Конечно, присутствует и любовная линия. За нее отвечает красивая и умная девушка, которая владеет навыками боевых искусств, но, несмотря на внешнюю непроницаемость, нуждается в твердом плече героя и влюбляется в него.

Индийская разведка узнает, что из-за «кашмирского вопроса» власти Пакистана платят жестокому наемнику Джиму, чтобы последний устроил в Индии масштабный теракт. Специальный агент Патхан возвращается из изгнания, чтобы предотвратить трагедию и спасти родную страну. Конечно, в фильме не обошлось без визитных карточек болливудского кино: это танцевально-песенные сцены и динамичные драки с погонями, заставляющие сомневаться в существовании физики на территории Индии.

Интересно, что исполняющий роль Птахана Шах Рукх Кхан — ведущий передачи «Кто хочет стать миллионером» на индийском телевидении. В последнее время он стал яркой звездой Болливуда: российские зрители могли видеть его в «индийском ответе» Marvel — супергеройском блокбастере «Брахмастра, часть 1: Шива», мелодраме «Лаал Сингх Чадда», романтической комедии «Когда Гарри встретил Седжал». Впереди у Шак Рукх Кхана еще два фильма, которые сейчас находятся на стадии постпродакшна: «Солдат» и «Дунки».

«Джонни»

16+

Режиссер: Алексей Рыбин. В ролях: Николай Фоменко, Андрей Дидик, Светлана Бакулина, Егор Бакулин

Алексей Рыбин — сооснователь культовой рок-группы «Кино» и участник ее первого состава. За его плечами 42 спродюсированных проекта, включая сериалы «Шеф» и «Затерянные в лесах». Также Рыбин сыграл роль Басова в вышедшем в 2023 году сериале «Король и шут». Фильм «Джонни» не дебютный для Рыбина в качестве режиссера: в 2016 году он снял драму «Скоро всё кончится», музыку к которой написал Алексей Горшенев, младший брат вокалиста «КиШ» Михаила «Горшка» Горшенева. Дебют участвовал в конкурсе «Кинотавра» и получил положительную прессу.

«Джонни» посвящен солисту и основателю группы «Зоопарк» Майку Науменко, а история главного героя во многом отсылает к биографии легенды русского рока и цитирует события из его жизни. Например, музыканта зовут Женя, но представляется он как Джонни — точно так же как Науменко, будучи Михаилом, представлялся Майком. Изначально фильм мог называться «Уездный город N», что тоже отсылает к творчеству «Зоопарка». В фильме звучат каверы на песни Науменко.

Сюжет разворачивается параллельно в конце 1980-х и в наши дни, где стареющий рок-музыкант вспоминает, с чего начинал свой путь в музыке, с какими трудностями столкнулся. Во время творческого пути ему приходится решать, что для него важнее: остаться собой или получить известность и материальные блага. Перекличек с фильмом «Лето» здесь не замечено, но внутренней полемики между драмами о Майке всё равно не избежать.

«Побег из страны роботов»

6+

Режиссеры: Линь Юнчан, Шао Хэци. В ролях: Чжан Вэй, Чжан Бинцзюнь, Тань Сяо, Мю Инъин

Мультфильм «Побег из страны роботов» основан на китайском мультсериале «Медведи-соседи» или «Братья медведи», быстро ставшим хитом в КНР и переведенном на многие языки мира, в том числе на русский, хинди, испанский, тамильский, французский. Сегодня сериал показывают в 82 странах мира, права на дистрибуцию есть у Netflix, Disney и Sony.

Главные герои сериала, гималайские братья-медведи Бриар и Брэмбл, живут в стволе дерева в красочном лесу и сталкиваются с различными проблемами: например, с браконьерами или вырубкой деревьев. Они знакомятся с положительными и не очень персонажами, учатся дружить и выручать друг друга.

Некоторые герои претерпели изменения за время сериала. Например, основной антагонист первых сезонов Вик, вырубавший лес, в итоге увольняется и становится гидом по лесу. Вселенная «Медведей-соседей» уже расширялась в восьми полнометражных мультфильмах и сериалах-спутниках: в мир медвежат добавились мистические персонажи китайского фольклора и даже роботы.

Полнометражный мультфильм концентрируется на детской трагедии братьев: в раннем возрасте они потеряли свою маму при загадочных обстоятельствах. Примечательно, что из сюжета полнометражного «Медведи-соседи: Таинственная зима», вышедшего в 2015 году, следует, что мама-медведица умерла, а не исчезла. По сюжету «Побега из страны роботов», Бриар и Брэмбл отправляются на выставку «Планета роботов», где встречают незнакомую медведицу, поразительно похожую на их пропавшую маму. Братья решают выяснить, действительно ли это она и что именно случилось в их семье много лет назад.