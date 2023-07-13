Рыбаки Северного бассейна добыли почти 270 тыс. т рыбы

Рыбаки Северного бассейна выловили более 268 тыс. т рыбы с начала 2023 года, сообщает пресс-служба Федерального агентства по рыболовству.

Так, к 12 июля объем выловленной трески составил 161,5 тыс. т, пикши – 42,5 тыс. т, мойвы – 23 тыс. т.

Общий объем добычи водных биоресурсов по всей России составил 2,63 млн т, что на 2,6% по сравнению с предыдущим годом, пишет ИА «Би-порт».

Ранее в июле сообщалось, что приморские рыбаки нарастили объемы добычи иваси. Они уже выловили более 11 тыс. т этой рыбы, что на 5 тыс. т выше уровня 2022 года.