Путин заявил о праве Украины на обеспечение собственной безопасности

Украина имеет право на обеспечение собственной безопасности, как и любая другая страна. Об этом 13 июля заявил президент РФ Владимир Путин.

При этом глава государства отметил, что при достижении безопасности одной страны не должна ставиться под угрозу безопасность другой.

«В проекте соглашения между Россией и Украиной, который был подготовлен в Стамбуле и потом выброшен в мусорное ведро украинским режимом, очень подробно были изложены вопросы обеспечения безопасности Украины. И нам еще нужно было подумать согласны ли мы со всем, что там было изложено. Но в целом я считаю, что этот документ был приемлемым», — заявил Путин.

Президент добавил, что для России нет ничего необычного в том, чтобы было продекларировано странами НАТО и «большой семерки» (G7) на последнем саммите в отношении безопасности Украины. И РФ не препятствует данным решениям, однако при обязательном условии обеспечения своей собственной безопасности, указал он.

Ранее, 12 июля, в совместной декларации, принятой на саммите НАТО в Вильнюсе, отмечалось, что страны G7 согласовали общие принципы долгосрочных гарантий безопасности Украине, в том числе по наращиванию поставок вооружений Киеву. Уточняется, что гарантии включают в себя усиленные поставки авиации, военных судов и современной наземной техники. Приоритет также отдан системам ПВО.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве негативно относятся к теме предоставления гарантий безопасности Украине, поскольку это является посягательством на безопасность России.

До этого, 17 июня, Путин впервые представил проект стамбульского договора по Украине, показав его на встрече с африканской делегацией в Санкт-Петербурге. Президент отметил, что документ носит название «Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины». Одним из его пунктов было отведение российских войск от Киева. Однако, по словам Путина, после того как Россия, как и обещала, отвела свои войска, власти Украины отказались от этих положений и «выбросили это всё на свалку истории».

Именно в турецком Стамбуле прошел последний раунд переговоров между Россией и Украиной 29 марта 2022 года. Они продлились около трех часов. Позднее Киев официально отказался от контактов с Москвой.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.