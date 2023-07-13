Байден заявил об отсутствии угрозы применения ядерного оружия со стороны РФ

Возможность применения Россией ядерного оружия в связи с кризисом вокруг Украины отсутствует. Об этом 13 июля заявил президент США Джо Байден, выступая на пресс-конференции в Хельсинки.

«Не считаю, что есть какая-либо подлинная возможность применения [президентом России Владимиром] Путиным ядерного оружия, хотя никогда нельзя знать наверняка», — ответил Байден на вопрос журналистов на совместном мероприятии с финским коллегой Саули Ниинисте.

Американский лидер подчеркнул, что против ядерной угрозы выступают не только отдельно страны Запада или Китай, но и всë остальное мировое сообщество.

«Все заявили: не делайте этого, не делайте этого», — резюмировал Байден.

Ранее, 10 июля, президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что НАТО пора признать акт о сотрудничестве с Россией недействительным и создать постоянные военные базы у ее границ. По мнению литовского лидера, когда Россия активно размещает свое тактическое ядерное оружие в Белоруссии, «нужно уже признать, что Основополагающий акт Россия – НАТО мертв».

До этого, 16 июня, Владимир Путин сообщил, что размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии будет завершено до конца года.

1 июля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия больше не может доверять Западу ни в одной из сфер. Он напомнил о заявлениях правительств западных стран об их угрозах России ядерным оружием.

15 июня Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) сообщил, что ядерные державы модернизируют арсеналы, на фоне конфликта на Украине число развернутых ядерных боеголовок растет. Отмечалось, что порядка 2 тыс. боеголовок, по большей мере принадлежащих США и РФ, находятся в состоянии повышенной боеготовности.