Аналитик оценила возможность подключения «дочки» Россельхозбанка к SWIFT

Если зерновую сделку решат продлить или возобновить, технических сложностей подключить к SWIFT еще одного участника не будет, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Об этом она рассказала «Известиям» 13 июля, комментируя сообщения о том, что в Евросоюзе рассматривают возможность подключения «дочки» Россельхозбанка к международной системе переводов SWIFT.

О том, что европейские чиновники изучают такой вариант, ранее в этот день написало агентство Reuters.

«Будут, скорее всего, юридические и политические сложности. SWIFT как формально независимой от политики правительств какой-либо страны организации придется, наверное, запрашивать разрешение властей ЕС на подключение «дочки» российского банка, находящегося под санкциями», — сказала Мильчакова.

Эксперт предположила, что для этой цели, возможно, Еврокомиссия будет выпускать отдельную директиву.

«Не вполне ясно также, на какой срок будет рассчитано это подключение, и на какой срок, соответственно, еврочиновники разрешат SWIFT заключить договор с «дочкой» банка, находящегося под санкциями. На наш взгляд, гораздо проще для этих целей было бы вывести сам банк из-под санкций, хотя бы временно. Но, скорее всего, ЕС на это не пойдет. А вероятность нового срыва зерновой сделки достаточно высока», — заключила аналитик.

Накануне агентство Reuters сообщило, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил президенту России Владимиру Путину сохранить зерновую сделку еще на несколько месяцев, до того как Евросоюз сможет решить проблемы с подключением Россельхозбанка к системе SWIFT.

10 июля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что усилия ООН по выполнению российской части зерновой сделки безрезультатны.

SWIFT прекратила обслуживание Россельхозбанка в июне 2022 года из-за антироссийских санкций.

22 мая 2023-го Песков заявил, что нежелание Евросоюза переподключать РСХБ к SWIFT осложняет выполнение зерновой сделки.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Тогда же украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.Срок зерновой сделки истекает 17 июля.