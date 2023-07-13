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Аналитик оценила возможность подключения «дочки» Россельхозбанка к SWIFT

Аналитик Мильчакова: технических сложностей подключить к SWIFT «дочку» РСХБ нет
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Если зерновую сделку решат продлить или возобновить, технических сложностей подключить к SWIFT еще одного участника не будет, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Об этом она рассказала «Известиям» 13 июля, комментируя сообщения о том, что в Евросоюзе рассматривают возможность подключения «дочки» Россельхозбанка к международной системе переводов SWIFT.

О том, что европейские чиновники изучают такой вариант, ранее в этот день написало агентство Reuters.

«Будут, скорее всего, юридические и политические сложности. SWIFT как формально независимой от политики правительств какой-либо страны организации придется, наверное, запрашивать разрешение властей ЕС на подключение «дочки» российского банка, находящегося под санкциями», — сказала Мильчакова.

Эксперт предположила, что для этой цели, возможно, Еврокомиссия будет выпускать отдельную директиву.

«Не вполне ясно также, на какой срок будет рассчитано это подключение, и на какой срок, соответственно, еврочиновники разрешат SWIFT заключить договор с «дочкой» банка, находящегося под санкциями. На наш взгляд, гораздо проще для этих целей было бы вывести сам банк из-под санкций, хотя бы временно. Но, скорее всего, ЕС на это не пойдет. А вероятность нового срыва зерновой сделки достаточно высока», — заключила аналитик.

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Накануне агентство Reuters сообщило, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил президенту России Владимиру Путину сохранить зерновую сделку еще на несколько месяцев, до того как Евросоюз сможет решить проблемы с подключением Россельхозбанка к системе SWIFT.

10 июля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что усилия ООН по выполнению российской части зерновой сделки безрезультатны.

SWIFT прекратила обслуживание Россельхозбанка в июне 2022 года из-за антироссийских санкций.

22 мая 2023-го Песков заявил, что нежелание Евросоюза переподключать РСХБ к SWIFT осложняет выполнение зерновой сделки.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Тогда же украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.Срок зерновой сделки истекает 17 июля.

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