Рецидивистка из Новосибирска зарезала молодого собутыльника

Жительницу Новосибирска второй раз осудили за убийство человека. Вышедшая из мест заключения по УДО женщина в сентябре 2022 года набросилась с ножом на 36-летнего собутыльника, сообщает пресс-служба регионального управления СК в четверг, 13 июля.

Смертельная попойка произошла в одной из квартир дома на улице Селезнева в сентябре 2022 года. 56-летняя женщина пригласила в гости 36-летнего знакомого, который работал таксистом. Между собутыльниками быстро вспыхнула ссора. По версии следствия, рецидивистка домогалась гостя, но он ей отказал в близости.

В ходе конфликта женщина ударила собутыльника ножом в область живота и верхних конечностей не менее четырех раз. От полученных травм потерпевший скончался в больнице спустя непродолжительное время, пишет Сиб.фм.

После смерти мужчины рецидивистку задержали. Ей предъявили обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Накануне Дзержинский районный суд признал ее виновной. Женщине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 9,5 года в колонии общего режима.

Как отмечает VN.ru, в 2016 году убийца была осуждена на восемь лет по аналогичной статье. Опасная преступница получила условно-досрочное освобождение, но вновь оказалась на скамье подсудимых.