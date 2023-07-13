В 56 регионах РФ установили особый противопожарный режим

В 56 регионах страны установили особый противопожарный режим. Сотрудники МЧС проводят работу с местным населением. Специалисты напоминают людям о правилах пожарной безопасности, передает телеканал «Известия». Только на Среднем Урале в рейды выходят более 300 патрульных групп. Посещаются места отдыха на природе, дачные массивы и частный сектор. Среди основных нарушений — разведение костров и пал травы.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.