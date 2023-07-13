Матыцин рассказал о дальнейших планах российских спортсменов

Для российских спортсменов санкционный режим и решения, которые принимает Международный олимпийский комитет (МОК) и международные федерации, не являются судьбоносными, они продолжат выступать на других соревнованиях. Об этом журналистам 13 июля заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Ранее в этот день стало известно, что МОК разошлет 26 июля официальные приглашения на соревнования 203 национальным олимпийским комитетам из 206. Его не получат Олимпийский комитет России (ОКР) и Национальный олимпийский комитет Белоруссии (НОКБ), а также Гватемальский олимпийский комитет.

Как отметил Матыцин, из-за подобных решений приходится вносить жесткие коррективы, однако со стороны правительства РФ и федерального собрания был выработан ряд законодательных антисанкционных мер.

«Мы будем продолжать работать, у нас уже на следующий год планы по проведению игр БРИКС, игр дружбы, игр будущего. Буквально через месяц состоится фестиваль международный студенческого спорта, мы не останавливаемся», — заявил Матыцин.

При этом министр спорта РФ указал на то, что решение МОК является серьезным нарушением как олимпийской хартии, так и принципов единого подхода ко всем государствам. Поэтому он назвал данное решение и регламенты по допуску российских спортсменов дискриминационными.

«Это не первый раз, когда на нас оказывается жесткое международное спортивное давление. Поэтому вместе с федерациями, вместе с парламентариями я думаю, что мы сумеем внести необходимые изменения, если потребуется, и в нормативно-правовые акты, для того чтобы обеспечить социальную защиту спортсменов и гарантировать им участие в соревнованиях в том формате, о котором я сказал», — подчеркнул Матыцин.

В свою очередь, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что российские спортсмены не будут отказываться от Родины в обмен на участие в Олимпийских играх.

28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований только тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию, в качестве нейтральных атлетов. Также предлагается отказывать в участии спортсменам, связанным с Вооруженными силами и органами безопасности РФ.

Президент ОКР Станислав Поздняков в тот же день назвал новые рекомендации МОК по допуску российских атлетов до соревнований неприемлемыми. По его словам, нейтральный статус равен нарушению прав человека.

30 марта президент МОК Томас Бах заявил, что решение об участии российских и белорусских спортсменов в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже будет принято не раньше чем за год до их начала. Глава МОК также отметил, что правительства мировых государств не имеют права решать, граждане каких стран могут участвовать в международных турнирах. По его словам, позиция комитета по данному вопросу сейчас еще более сплоченная.

ХХХIII летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Организаторы Игр подтвердили, что намерены следовать решениям МОК относительно допуска российских и белорусских спортсменов на международные мероприятия.