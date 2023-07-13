День лимонада пройдет в Пензе в предстоящие выходные
Праздничные мероприятия, посвященные Дню лимонада, пройдут в парках Пензы в предстоящие выходные, сообщает пресс-служба городской администрации.
Так, 15 июля в 11:00 начнется праздничная программа в детском парке. Горожанам покажут представление со сказочными персонажами, а также организуют флешмобы и игры.
На следующий день, 16 июля, пензенцев ждут на танцевальной площадке в парке им. В.Г. Белинского к 12:00. Там покажут представление о дружбе и взаимопомощи, о победе добра над злом, пишет ИА «Пенза-пресс».
Ранее в июле сообщалось, что второй фестиваль сказок и ремесел «Толстопятый» пройдет в Пензе с 8 по 10 сентября. Мероприятие будет посвящено сохранению народных традиций и познанию культуры через интерактивные действа и игры.