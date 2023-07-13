Житель Ухты лишился около 2 млн рублей из-за мошенников

В Ухте (Республика Коми) возбуждено уголовное дело по факту телефонного мошенничества в отношении 43-летнего мужчины. Потерпевший лишился около 2 млн рублей.

По словам ухтинца, ему поступил звонок от незнакомца, который представился сотрудником службы безопасности банка. Собеседник убедил потерпевшего, что на его имя кто-то якобы пытается оформить кредит. Для предотвращения операции мужчина согласился оформить собственный заем в онлайн-банке и перевести средства на «безопасный» счет. Об этом пишет ИА «Комиинформ».

Установлено, что звонки поступали мужчине с номеров операторов связи Москвы и Ханты-Мансийского автономного округа. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество».

В Воркуте жертвами мошенников стал 51-летний мужчина. Сначала он согласился оформить кредит и перевести деньги на «безопасный» счет. Затем потерпевшему поступили звонки от «следователя» и «юриста». Они убедили воркутинца, что с его счетов были осуществлены денежные переводы в недружественную страну. Чтобы избежать уголовной ответственности, мужчина пополнил определенный банковский счет. Ущерб составил 3 млн рублей.