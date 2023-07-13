На проектирование Дома анимации в Воронеже потратят 10,9 млн рублей

В Воронеже определили подрядчика, который займется выполнением проектно-изыскательских работ для строительства Дома анимации. Стоимость контракта составила 10,9 млн рублей.

Работы выполнит ООО «Совтехэко» до 15 декабря 2023 года. Об этом сообщает ИА «Абирег». В торгах участвовали еще две компании, но выбранный подрядчик предложил наименьшую цену. Начальная стоимость контракта составляла 12,8 млн рублей.

Дом анимации построят на улице Куколкина. Площадь пятиэтажного здания с подземной парковкой должна составить 8,2 тыс. кв. м. В доме расположится офисный блок, музейно-выставочная часть, группа апартаментов гостиничного типа и образовательные помещения.