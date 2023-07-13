Байден исключил вступление Украины в НАТО во время конфликта

Украина вступит в НАТО, однако это не произойдет во время конфликта. Об этом 13 июля заявил президент США Джо Байден.

«Никто не может вступить в НАТО во время боевых действий. Потому что в противном случае мы бы оказались втянуты в войну, в третью мировую войну. Вопрос не в том, должны ли они вступать, а о том, когда они смогут вступить в НАТО», — сказал он на пресс-конференции.

12 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса подтвердили право Украины вступить в него без необходимости выполнения плана действия для членства. Он отметил, что решение о присоединении Киева к блоку будет принято после окончания вооруженного конфликта.

В тот же день украинский президент Владимир Зеленский по результатам встречи с представителями НАТО в Вильнюсе назвал итоги визита хорошими. Они могли быть идеальными, если бы Украина получила приглашение вступить в альянс, отметил он.

11 июля страны — союзники по НАТО решили, что пригласят Украину в альянс, когда она выполнит условия для вступления. При этом Зеленский отметил, что было бы абсурдным, если бы военный блок по итогам встречи не объявил о готовности принять Украину в свой состав.

В тот же день Столтенберг заявил об утверждении многолетней военной помощи Киеву и создании совета Украина – НАТО.

Также 11 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на антироссийский настрой во всех выступлениях членов альянса. Он отметил, что страны Запада воспринимают Россию как врага.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.