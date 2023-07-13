В Самаре бывший кинотеатр «Россия» станет театром

В Самаре начали реконструкцию бывшего кинотеатра «Россия», расположенного на улице Чернореченской, 15. Объект модернизируют в рамках нацпроекта «Культура», сообщает НИА «Самара» в четверг, 13 июля.

Сейчас в здании кипят строительные работы. Оно было построено еще в 1963 году, но было заброшено в течение десятилетий. По словам прораба подрядной организации Ильи Духова, сейчас на объекте демонтируют кровлю, внутренние перегородки и оконные проемы. Заднюю стену тоже разберут и построят новое сценическое пространство.

«По обе стороны здания будут возведены двухэтажные пристрои. Кровля в основном помещении останется скатная, а у новых построек будет пологая», — добавил специалист.

После модернизации в бывшем кинотеатре разместится самарский молодежный драматический театр «Мастерская». Пока у него нет своей площадки, поэтому спектакли проходят в ДК железнодорожников имени Пушкина.

Согласно проекту, в здании предусмотрят всё необходимое для работы театра. В новом центре оборудуют вестибюль с обширным выставочным пространством, холлы, зрительный зал с поворотной сценой на 218 мест, малый зал на 85 мест и буфетами. Реконструкция должна завершиться в декабре 2024 года.