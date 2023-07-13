Жителей Подмосковья предупредили о сильном дожде до утра пятницы

Сильный дождь продлится в ряде районов Подмосковья до утра пятницы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС в четверг, 13 июля.

«В ближайшие 1–2 часа и с сохранением до утра 14 июля по востоку, северо-востоку Московской области ожидается дождь, местами сильный», — цитирует сообщение ведомства агентство городских новостей «Москва».

Жителей региона призвали по возможности отказаться от поездок на личном транспорте и избегать рекламных щитов и шатких конструкций.

Ранее в этот день в Гидрометцентре рассказали, что жителей столицы в четверг ожидает облачная погода, местами умеренный дождь и до 17 градусов тепла, сообщается на сайте kp.ru. Днем температура воздуха будет варьироваться в диапазоне +15…+17 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +12.