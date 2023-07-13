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Путин согласился с тем, что Москва является одним из лучших мегаполисов мира

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Президент России Владимир Путин 13 июля согласился с мнением о том, что Москва является одним из лучших мегаполисов мира. Об этом он заявил, выступая на пленарном заседании Форума будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир».

«Москва по очень многим оценкам компетентных экспертов признается одним из лучших мегаполисов мира по очень многим показателям. Достаточно даже внешний облик Москвы посмотреть», — сказал он.

Российский лидер также указал, что преодолеть транспортные проблемы столицы казалось невозможным, однако они решаются.

«Движение Москвы в направлении достижений максимальных результатов очевидно. Это достигается в том числе благодаря использованию современных технологий. Можем только порадоваться и пожелать, чтобы в таком же ключе Москва дальше развивалась», — сказал президент.

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Ранее, 7 февраля, Путин встретился с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Градоначальник рассказал президенту о том, что в последующие годы будет наблюдаться высокая динамика развития города, несмотря на некоторые сложности.

Осенью 2022 года Путин отмечал, что Собянин многое сделал для комфорта жителей и гостей столицы. По его словам, команда мэра решает проблемы города гораздо лучше, чем во многих других мегаполисах. К числу достижений Собянина президент отнес решение проблем с транспортом и развитием социальной инфраструктуры.

Тогда же Путин заявил, что не видит необходимости в переносе столицы из Москвы.

В 2018 году в столице была запущена программа мэра Москвы «Мой район», направленная на комплексное развитие каждого района города. В рамках программы в столице создают современные общественные пространства, вводят новый стандарт культурных, социальных и медицинских учреждений, совершенствуют транспортную, спортивную и досуговую инфраструктуру.

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