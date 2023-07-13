ПВО РФ перехватила над Мелитополем ракету украинских националистов

Система противовоздушной обороны (ПВО) РФ над Мелитополем перехватила ракету Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили «Известиям» 13 июля в оперативных службах.

По данным источника, в 17:35 этого дня боевики попытались нанести огневой удар по городу Запорожской области. Однако система ПВО Вооруженных сил России перехватила ракету украинских радикалов.

Позже администрация Мелитополя в Telegram-канале подтвердила звук взрыва и работу противовоздушной обороны РФ. Власти отметили, что город находится под надежной защитой.

Ранее, 9 июля, глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о трех взрывах, которые прозвучали в Мелитопольском районе Запорожской области. По его словам, это было связано с работой системы ПВО. Подробностей и официальных заявлений не приводилось.

Кроме того, 4 июня в Мелитополе также прогремел взрыв. Как уточнили позднее в городской администрации, это был звук от уничтожения схрона со взрывчаткой, принадлежащего украинским боевикам.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.