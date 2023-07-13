На благоустройство парка в Калужской области направят почти 4 млн рублей
В Людинове (Калужская область) до конца июля выполнят работы по благоустройству городского парка. На эти цели планируется потратить почти 4 млн рублей.
Речь идет о втором этапе благоустройства. На текущий момент подрядчик выполнил демонтаж старого игрового оборудования и планировку территории. Осуществляется доставка необходимых строительных материалов. Об этом сообщает газета «Весть».
По словам начальника отдела благоустройства районной администрации Сергея Калинина, работы будут завершены к концу июля. На первом этапе в парке уже установили металлическое ограждение.
В Московской области в 2023 года на благоустройство парков предусмотрели 2,5 млрд рублей. Порядка 1 млрд рублей направили из федерального бюджета.