В Тюменской области задержали укравшего палету с мороженым грузчика

Полицейские в Тюменской области задержали грузчика, похитившего палету с мороженым общей стоимостью 40 тыс. рублей. Об этом в четверг, 13 июля, сообщает «МВД Медиа» в своем Telegram-канале.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ («Противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества»).

Как установили правоохранители, мужчина совершил кражу, когда вышел на работу в свой выходной день. Он погрузил в транспортное средство один из поддонов с товаром, после чего вместе с водителем отправился в качестве экспедитора развозить продукцию по магазинам.

В одной из торговых точек злоумышленник втайне от коллеги продал мороженое на 21 тыс. рублей. К прибытию полиции подозреваемый успел распорядиться вырученными деньгами.

Ранее, 2 июня, на Камчатке мужчина пришел в полицию с повинной из-за кражи сала, которую совершил около 10 лет назад. В 2013 году он забрался в чужую квартиру, где украл верхнюю одежду и 3 кг продукта. Ущерб составил 26 тыс. рублей. Позднее он возместил ущерб потерпевшему и извинился перед ним.